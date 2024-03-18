Рейтинг лучших в России пополнили регионы Юга и Северного Кавказа

В рейтинг качества жизни в российских городах, на основании которого был разработан новый индекс ESG, попали три региона Юга России и Северного Кавказа и четыре столицы регионов - Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Магас.

В новый индекс ESG, оценивающий регионы по развитию малого и среднего предпринимательства, образования, культуры и окружающей среды, вошли Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь, а также четыре южные региональные столицы: Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Магас.

Новый индекс отличается от старого индекса качества жизни в российских городах – он наиболее точно показывает качественное развитие территорий по трем составляющим: корпоративному управлению, социальным критериям и отношению к окружающей среде, передает портал Юга.ру.

В топ-20 по итогам минувшего 2023 года попали Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь. Из столиц в рейтинг вошли Краснодар и Ставрополь, Ингушетия и ее столица Магас стали одними из лучших в блоке "Окружающая среда", Адыгея – по образованию и культуре, а Севастополь и Ростов-на-Дону по управлению, рассказал представитель партнера-разработчика индекса председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.

"Все южные регионы России показали устойчивый рост по числу занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Так, Чечня за 5 лет улучшила этот показатель в 5 раз. А Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария показали более чем двукратный рост. Это способствует и росту благосостояния жителей. Исследование в том числе показало, что быстрее всего доходы растут у россиян, которые заняты в сфере гостеприимства, а развитие внутреннего туризма - один из ключевых драйверов роста экономики Северного Кавказа в последние годы"

- Анатолий Песенников