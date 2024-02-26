Названы самые счастливые страны мира в 2024 году

Самые счастливые люди живут в Финляндии, эта стране не первый год лидирует в рейтинге счастливых стран. Где еще жизнь счастливая и каков уровень счастья в России?

Опубликован новый рейтинг самых счастливых стран мира, первые места в нем занимают страны северной Европы.

Самая счастливая страна - Финляндия, она занимает первую строчку рейтинга в седьмой раз подряд. Следом расположились Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Всего в список вошли 143 государства. Самая счастливая страна Ближнего Востока - Кувейт, 13-е место, Великобритания занимает 20-ю строчку, США - 23. На 47-й позиции оказался по уровню счастья Узбекистан, на 49-й - Казахстан. В Молдавии, Боливии, Киргизии и Монголии уровень счастья находится примерно на том же уровне, что и в России. РФ заняла 72-ую позицию в рейтинге счастливых стран. В Армении счастья меньше - 82 место, Грузия получила 92-е место в рейтинге, Турция - 98-е, Индия - 126, Египет - 127.

Наиболее несчастливые страны: Афганистан, Ливан и Лесото.

Счастье оценивается по уровню здоровья, доходов, соцподдержки, свобод, щедрости и отсутствия в стране коррупции.

Счастье в России

Россия в мировом рейтинге счастливых стран расположилась ровно посередине - 72 место из 143.

Недавний совместный опрос VK "ВФокусе Mail.ru" и "Здоровье Mail.ru" показал, что счастливыми себя считают 69% россиян. В понятие счастье граждане чаще всего вкладывают такие ценности, как здоровье, наличие близких людей, мир в душе.

20 марта отмечается Международный день счастья.