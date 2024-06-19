Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

В УЕФА назвали имя лучшего игрока только что завершившегося матча Грузии с Португалией. Им стал грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, забивший первый гол в этой игре.

Форвард грузинской сборной Хвича Кварацхелия оказался лучшим игроком матча с Португалией, в котором Грузия одержала победу и вышла в 1/8 Евро-2024. Сообщение опубликовано на сайте УЕФА.

Именно Кварацхелия забил один из двух голов, причем именно его гол оказался самым быстрым пропущенный сборной Португалии на первенствах Европы: мяч попал в ворота уже на 92-й секунде матча.

"Он забил фантастический гол, находил много пространства, хорошо держал мяч и защищался, когда это требовалось"

– УЕФА

Кварацхелия играет за "Наполи" (Италия). На сегодня Хвича – самый дорогой футболист из Грузии. Трансферная стоимость нападающего – 80 млн евро.

Грузия впервые в своей истории принимает участие в чемпионате Европы по футболу – грузинские футболисты сумели вывести команду в плей-офф на дебютном турнире. В первом матче Грузия уступила Турции – 3:1, второй, с Чехией, свела к ничьей, а в третьем, с Португалией, вырвала победу – итоговый счет 2:0. Второй гол забил с пенальти Жорж Микаутадзе.

В 1/8 финала Грузии предстоит встреча с Испанией.