Побратимом Черкесска стал район Минска

У Черкесска появился новый побратим. Побратимские отношения столица Карачаево-Черкесии установила с одним из районов Минска. Соответствующий документ позволит укрепить сотрудничество.

Город Черкесск обзавелся еще одним побратимом, рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Побратимские отношения были установлены с Центральным районом Минска. Соглашение об этом было заключено в Беларуси. Церемония подписания прошла в ходе празднования 55-летнего юбилея района белорусской столицы.

Появление у Черкесска нового побратима высоко оценил мэр города Алексей Баскаев.

"Этот документ закрепит дружеские и доверительные отношения между регионами, станет по-настоящему полезным, эффективным инструментом нашего сотрудничества"

– градоначальник

Из соглашения следует, что город и район будут обмениваться опытом в ряде областей. Это торгово-экономические отношения, образование и культура, городское планирование и, конечно, туризм. Кроме того, стороны намерены усиленно сотрудничать в военно-патриотическом воспитании юного поколения.

Напомним, в числе побратимов Черкесска – Невинномысск (Ставрополье) и Цхинвал (Южная Осетия).