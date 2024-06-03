Черкесск расцветет после урагана

Коммунальщики Черкесска продолжают устранять последствия обрушившейся на город стихии. Так, планируется высадить по всему городу около 100 тыс цветов.

Совсем недавно Черкесск пережил ураган, последствия которого местные коммунальщики разбирают до сих пор. Благодаря неустанному труду служб города, постепенно начинают проявляться признаки восстановления после стихийного бедствия. Одним из ярких знаков восстановления станет высадка более 100 тыс цветов по всему городу.

«После ликвидации первичных последствий стихии приступили к высадке новых растений. Всего на общественных территориях планируется высадить более 100 тыс. цветов - это герань, агератум, амарант и другие»

– Telegram-канал мэрии столицы Карачаево-Черкесии.

Отметим, что озеленение города имеет большое значение не только с эстетической точки зрения. Зеленые насаждения способствуют очистке воздуха, созданию благоприятной атмосферы. Поэтому планы по озеленению Черкесска не только призваны улучшить внешний вид города, но и обеспечить комфортную среду для его жителей и гостей.