Вестник Кавказа

Черкесск восстанавливается после урагана

Черкесск восстанавливается после урагана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 900 т мусора было вывезено из Черкесска после обрушившегося урагана. Также в городе ведется восстановление зданий. 

Ураган, обрушившийся на Черкесск 31 мая, принес с собой разрушения и, как следствие, огромное количество мусора, который пришлось активно вывозить из города.

«На пострадавшие участки было привлечено более ста единиц спецтехники. В аварийно-ликвидационных мероприятиях был задействован весь личный состав коммунальных служб города и объектов жизнеобеспечения. Было распилено и убрано 170 деревьев, вывезено около 900 тонн мусора»

– мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев.

По его словам, после урагана в Черкесске возникла необходимость активной работы по очистке города от обломков, мусора и разрушенных конструкций. Почти 900 тонн мусора было вывезено из города, чтобы восстановительные работы могли приступить к восстановлению инфраструктуры и жилых помещений.

Также у многих пострадало имущество, но благодаря поддержке со стороны горожан, властей и некоторых некоммерческих организаций, начался процесс восстановления и помощи пострадавшим.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1255 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В результате урагана пострадало свыше 600 зданий в Черкесске

В результате урагана пострадало свыше 600 зданий в Черкесске

Стихия в КЧР унесла жизнь человека

Стихия в КЧР унесла жизнь человека

Покровский парк обустроят в Черкесске

Покровский парк обустроят в Черкесске

В Черкесске на Радоницу запускают бесплатные автобусы

В Черкесске на Радоницу запускают бесплатные автобусы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы