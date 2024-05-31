Черкесск восстанавливается после урагана

Более 900 т мусора было вывезено из Черкесска после обрушившегося урагана. Также в городе ведется восстановление зданий.

Ураган, обрушившийся на Черкесск 31 мая, принес с собой разрушения и, как следствие, огромное количество мусора, который пришлось активно вывозить из города.

«На пострадавшие участки было привлечено более ста единиц спецтехники. В аварийно-ликвидационных мероприятиях был задействован весь личный состав коммунальных служб города и объектов жизнеобеспечения. Было распилено и убрано 170 деревьев, вывезено около 900 тонн мусора»

– мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев.

По его словам, после урагана в Черкесске возникла необходимость активной работы по очистке города от обломков, мусора и разрушенных конструкций. Почти 900 тонн мусора было вывезено из города, чтобы восстановительные работы могли приступить к восстановлению инфраструктуры и жилых помещений.

Также у многих пострадало имущество, но благодаря поддержке со стороны горожан, властей и некоторых некоммерческих организаций, начался процесс восстановления и помощи пострадавшим.