В результате урагана пострадало свыше 600 зданий в Черкесске

В столице КЧР продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося на город в минувшую пятницу. Стихия повредила сотни домов и полтора десятка соцобъектов.

Ураган повредил более 600 зданий в столице Карачаево-Черкесии. Об этом рассказали в городской администрации.

В результате ливня с градом и шквалистого ветра получили повреждения 15 соцобъектов и 530 частных домов. В зданиях преимущественно пострадали крыши и остекленение.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихии.

"Непогода нанесла городу значительный ущерб, сумма которого уточняется. Принимаются все необходимые меры для оперативного восстановления поврежденных объектов"

– представитель мэрии

Он подчеркнул, в частности, что школы намерены привести в порядок до начала нового учебного года, передает ТАСС.

Напомним, ураган обрушился на Черкесск и еще четыре района КЧР в прошлую пятницу, 31 мая. Из-за разгула стихии в Абазинском, Зеленчукском, Прикубанском и Хабезском районах объявили режим ЧС. Ураган повредил частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Кроме того, пострадали более 13 тыс га сельскохозяйственных угодий.