В результате урагана пострадало свыше 600 зданий в Черкесске

Ураган повредил более 600 зданий в столице Карачаево-Черкесии. Об этом рассказали в городской администрации.
В результате ливня с градом и шквалистого ветра получили повреждения 15 соцобъектов и 530 частных домов. В зданиях преимущественно пострадали крыши и остекленение.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихии.
"Непогода нанесла городу значительный ущерб, сумма которого уточняется. Принимаются все необходимые меры для оперативного восстановления поврежденных объектов"
– представитель мэрии
Он подчеркнул, в частности, что школы намерены привести в порядок до начала нового учебного года, передает ТАСС.
Напомним, ураган обрушился на Черкесск и еще четыре района КЧР в прошлую пятницу, 31 мая. Из-за разгула стихии в Абазинском, Зеленчукском, Прикубанском и Хабезском районах объявили режим ЧС. Ураган повредил частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Кроме того, пострадали более 13 тыс га сельскохозяйственных угодий.