Жару до +37 пообещали Ставрополью

На Ставрополье столбики термометров поднимутся до +37 градусов. Об этом проинформировали в региональном Гидрометцентре.

Синоптики пообещали Ставрополью во вторник жаркий день, с температурой до 37 градусов.

«Холодные дни с дождями на Ставрополье сменились жарой. В понедельник, 3 июня воздух прогреется до +34. Во вторник, 4 июня, столбики термометров достигнут рекордной отметки в 37 градусов»

– Гидрометцентр

Причиной такой жары на Ставрополье, как и во многих других регионах, является высокое атмосферное давление, которое способствует нагреванию воздуха. В сочетании с отсутствием осадков и сильным солнечным излучением это приводит к резкому увеличению температуры.

Высокие температуры могут оказать негативное воздействие на организм человека, вызывая солнечные ожоги, обезвоживание, тепловой удар и другие проблемы. Кроме того, жара угрожает растениям, животным и экосистеме в целом, создавая неблагоприятные условия для их существования.

Для защиты от жары важно соблюдать несколько простых правил. Необходимо пить больше воды, избегать длительного нахождения на солнце в периоды пиковой температуры, носить легкую одежду и головной убор, использовать кремы с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.