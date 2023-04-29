Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

Сегодня стала известна дата проведения очередного крупнейшего мирового фестиваля авиации, космонавтики и технологий – он пройдет в турецкой Адане со 2 по 6 октября и соберет более полутора миллиона участников.

Восьмой по счету крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий Teknofest пройдет в турецкой провинции Адана с 2 по 6 октября, сообщил в одной из соцсетей председатель совета директоров компании Baykar, председатель правления фестиваля и попечительского совета Фонда "Турецкая технологическая команда" (T3) Сельчук Байрактар.

"Сезон Teknofest начал давать о себе знать! Мы всей семьей будем в Адане со 2 по 6 октября! Давайте строить наши планы в соответствии с TEKNOFEST"

- Сельчук Байрактар

По сложившейся традиции организаторами фестиваля выступают Фонд T3 и министерство промышленности и технологий Турции. Мероприятие пройдет при поддержке ведущих технологических компаний Турции, общественных организаций, средств массовой информации и университетов, передает Trend.

Примет фестиваль аэропорт Шакирпаша – его гостям покажут последние разработки в области авиации, авиашоу, научные эксперименты, для них пройдут образовательные семинары, выставки, представления и концерты. Но, конечно, "изюминкой" фестиваля станут технологические соревнования в 46 основных категориях и 117 подкатегориях, в которых примут участие более полутора миллиона участников.