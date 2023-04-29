Teknofest в Стамбуле посетили Эрдоган и Ильхам Алиев

Опубликовано: 14:28, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Президенты Турции и Азербайджана прибыли сегодня на Teknofest, где выступили с речами. Фестиваль технологических достижений продлится до 1 мая.

Сегодня в Стамбуле фестиваль Teknofest посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер пригласил на мероприятие коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева. Вместе с супругами они прибыли на мероприятие на красном Togg - первом турецком электрокаре. Автомобилем управлял Ильхам Алиев.

Ранее утром борт с Ильхамом Алиевы и Мехрибан Алиевой приземлился в стамбульском аэропорту. Также гостем фестиваля стал премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.

Мероприятие в эфире транслируют турецкие телекананалы. Электрокар с первыми лицами двух стран приветствовали у выставочных павильонов аплодисментами и гвоздиками.

Эрдоган в своем выступлении подчеркнул, что азербайджанский народ показал, что такое истинные дружба и братство. Он поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку в ликвидации последствий землетрясений и выразил признательность за дома, фундамент которых два президента вместе в этот день заложили в Кахраманмараше по видеосвязи.

Ильхам Алиев, в свою очередь напомнил, что Турция оказала поддержку Азербайджана во время Второй Карабахской войны, что придавало дополнительных сил.

Турция и Азербайджан – дружественные, братские страны, подчеркнул азербайджанский лидер. Два года назад стороны подписали Шушинскую декларацию, официально став союзниками, напомнил он.

Также президент Азербайджана отметил, что Турция играет очень большую роль в деле объединения тюркского мира, заслуги на этом пути принадлежат лидеру Эрдогану.

Президент Турции подарил Ильхаму Алиеву памятную марку в честь приближающегося 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

«Гейдар Алиев сказал, что Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Сегодня мы доказываем это. Души наших отцов и предков рады. Потому что Турция и Азербайджан едины. Как сказал мой отец: «Одна нация, два государства», хочу добавить, один кулак!»

– заявил Ильхам Алиев.

О фестивале

Аэрокосмический и технологический фестиваль Teknofest в Стамбуле продлится до 1 мая. Он проводится ежегодно, начиная с 2018 года.

В программе мероприятия 2023 года технологические, научные, авиационно-пилотажные презентации, выставки, конференции, технологические конкурсы для молодежи - состоится 41 конкурс в 102 различных категориях. На фестивале, начавшемся в аэропорту имени Ататюрка 27 апреля, представлены технологические новинки и разработки Турции, в том числе военные самолеты и вертолеты, беспилотники, проходят авиашоу.

Участниками технофестиваля в этом году являются свыше 333 тыс команд - более 1 млн человек.

В прошлом году фестиваль впервые был проведен в Азербайджане, тогда его также открывали первые лица двух братских стран: президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган.