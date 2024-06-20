Баку и Тегеран укрепляют политику соседства

В МИД Ирана рассказали о развитии отношений с Азербайджаном. Недавно прошла встреча и.о. главы ведомства ИРИ с замминистра иностранных дел Азербайджана.

Исполняющий обязанности руководителя иранской дипломатии Али Багери Кани рассказал о развитии отношений между Тегераном и Баку.

Он отметил, что развитие азербайджано-иранских отношений является одним из взаимных требований для укрепления политики соседства.

Помимо этого, и.о. главы ведомства заявил, что недавно у него состоялась встреча с замминистра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым.

Кани назвал прошедшие переговоры конструктивными и полезными. На них стороны вспомнили последнюю встречу президента АР Ильхама Алиева с покойным руководителем Ирана Эбрахимом Раиси.