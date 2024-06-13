Жителей Армении и Грузии предупредили о резком ухудшении погоды

В двух республиках Южного Кавказа в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Местных жителей предупреждают о сильном ветре и грозовых ливнях.

В ближайшие часы в Армении и Грузии резко испортится погода. Об этом информируют синоптики обеих стран.

Армения

Согласно информации Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении, в среду вечером и ночью 27 июня всю территорию республики накроют грозовые дожди.

Самые сильные осадки прогнозируются в четырех областях – Гегаркуникской, Лорийской, Сюникской и Тавушской.

Синоптики предупреждают, что в бассейнах рек не исключены паводки и затопления в прибрежных районах.

Грузия

В Нацагентстве окружающей среды Грузии отмечают, что в ближайшие часы в стране ожидается сильный ветер, а на фоне осадков сильно вырастет угроза возникновения оползневых процессов.

В сообщении сказано, что на ряд регионов обрушатся грозовые ливни с градом. Такая погода возможна в Аджарии, в регионах Гурия, Имерети, Квемо Сванети, Рача-Лечхуми, Самегрело – Земо-Сванети, Самцхе-Джавахети.

Днем на большей части республики прогнозируется сильный ветер.

Синоптики обращают внимание на то, что осадки могут привести к тому, что уровень воды в водоемах поднимется до опасных значений. В малых реках не исключены наводнения, а в горных районах – оползни и сели.