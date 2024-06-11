Туристы на 20% чаще выбирают отдых на Ставрополье

В Ставропольском крае уровень бронирования санаториев и гостиниц за год вырос на 20%. Об этом проинформировали в региональном Министерстве туризма.

Согласно данным статистических исследований, на Ставрополье наблюдается устойчивый рост интереса к санаторно-курортным услугам. За последний год уровень бронирования санаториев и гостиниц в регионе вырос на 20%.

"Видим увеличение процента по бронированию, сейчас от 70% бронь. Если в прошлом году уровень был 45-50%, сейчас 70%. Бронирование на три месяца вперед. В крупных санаториях уже забронированы места на сентябрь-октябрь. Важно создавать условия, при которых люди хотят возвращаться к нам"

– министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов

Причины повышения спроса на отдых на Ставрополье

Улучшение сервиса и инфраструктуры. Санатории и гостиницы Ставрополья активно инвестируют в развитие своей базы, предлагая посетителям комфорт и современные услуги.

Разнообразие лечебных программ. Благодаря уникальным природным ресурсам, таким как минеральные воды и лечебные грязи, санатории предлагают эффективные программы для лечения и реабилитации.

Маркетинговые и рекламные кампании. Повышенное внимание к рекламе и продвижению услуг в интернете привлекает новую аудиторию.

Внутренний туризм. Из-за ограничений на международные поездки, вызванных мировой пандемией, россияне стали активнее исследовать туристические возможности внутри страны.

Уровень бронирования санаториев и гостиниц на Ставрополье показал значительный рост в последний год, что является результатом целенаправленной работы сектора услуг и повышенного интереса со стороны туристов. Постоянное совершенствование качества обслуживания, развитие инфраструктуры и адаптация к современным требованиям рынка позволяют Ставропольскому краю уверенно занимать лидирующие позиции в сфере санаторно-курортного отдыха в России.