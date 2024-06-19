Умер еще один раненый при терактах в Дагестане

Число погибших при терактах в Махачкале и Дербенте увеличилось. Умер 66-летний прохожий, получивший ранение во время событий в Дербенте.

Количество погибших в результате террористического нападения на объекты в Махачкале и Дербенте 23 июня увеличилось.

Как пишет издание Mash Gor, еще одним умершим после атаки боевиков стал 66-летний житель Дербента Сайдулла Бадаев. Это уже 22 жертва террористического акта.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, атаки боевиков на объекты в дагестанских городах произошли 23 июня. Террористы напали на церкви, синагоги и посты ДПС.