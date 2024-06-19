Вестник Кавказа

Умер еще один раненый при терактах в Дагестане

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Число погибших при терактах в Махачкале и Дербенте увеличилось. Умер 66-летний прохожий, получивший ранение во время событий в Дербенте.

Количество погибших в результате террористического нападения на объекты в Махачкале и Дербенте 23 июня увеличилось.

Как пишет издание Mash Gor, еще одним умершим после атаки боевиков стал 66-летний житель Дербента Сайдулла Бадаев. Это уже 22 жертва террористического акта.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, атаки боевиков на объекты в дагестанских городах произошли 23 июня. Террористы напали на церкви, синагоги и посты ДПС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1585 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

СБ ООН назвал теракты в Дагестане трусливыми и гнусными

СБ ООН назвал теракты в Дагестане трусливыми и гнусными

Несколько членов семьи Магомеда Омарова арестованы в Дагестане

Несколько членов семьи Магомеда Омарова арестованы в Дагестане

Сулейман Керимов поможет семьям погибших в терактах в Дагестане

Сулейман Керимов поможет семьям погибших в терактах в Дагестане

Главу района задержали за ненормативную лексику в Дагестане

Главу района задержали за ненормативную лексику в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы