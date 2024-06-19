Вестник Кавказа

Двое российских вратарей стали игроками азербайджанского клуба

Вратарь Иван Коновалов
© Фото: скриншот из видео на YouTube-канале футбольного клуба “Балтика“
Российские вратари Сергей Самок и Иван Коновалов продолжат карьеру в Азербайджане. Оба голкипера заключили соглашения с клубом "Туран-Товуз".

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз" усилился вратарями из России. Об этом пишут местные СМИ.

Ряды команды пополнили 23-летний Сергей Самок и 29-летний Иван Коновалов.

Самок заключил с клубом однолетний контракт, а соглашение Коновалова подписано по схеме 1+1, передает Azerisport.com.

Последним клубом Самока был "КАМАЗ", а Коновалова – "Балтика".

Сезон 2023/24

В прошлом сезоне "Туран-Товуз" c 48 очками финишировал на 6-м месте в чемпионате Азербайджана.

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