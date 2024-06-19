Двое российских вратарей стали игроками азербайджанского клуба

Российские вратари Сергей Самок и Иван Коновалов продолжат карьеру в Азербайджане. Оба голкипера заключили соглашения с клубом "Туран-Товуз".
Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз" усилился вратарями из России. Об этом пишут местные СМИ.
Ряды команды пополнили 23-летний Сергей Самок и 29-летний Иван Коновалов.
Самок заключил с клубом однолетний контракт, а соглашение Коновалова подписано по схеме 1+1, передает Azerisport.com.
Последним клубом Самока был "КАМАЗ", а Коновалова – "Балтика".
Сезон 2023/24
В прошлом сезоне "Туран-Товуз" c 48 очками финишировал на 6-м месте в чемпионате Азербайджана.