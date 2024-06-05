Вестник Кавказа

В Дербенте стартовал конкурс на должность мэра

В Дербенте стартовал конкурс на должность мэра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте проходит конкурс на должность мэра города. Об этом проинформировали в мэрии Дербента. В настоящее время должность занимает Ахмед Кулиев.

Начался конкурс на должность главы Дербента. Об этом проинформировали в городском Собрании депутатов.

«Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дербента»

– пресс-служба мэрии Дербента

Напомним, что после действующего главы города Рустамбека Пирмагомедова, и.о. мэра Дербента стал Ахмед Кулиев.

После отставки Пирмагомедова, во властных структурах Дагестана говорили о том, что его отставка не связана с коррупционными скандалами. О нынешнем главы города известно, что он полковник полиции. Ранее Кулиев находился на должности замначальника полиции МВД РФ по Дагестану.

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