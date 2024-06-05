В Дербенте стартовал конкурс на должность мэра

В Дербенте проходит конкурс на должность мэра города. Об этом проинформировали в мэрии Дербента. В настоящее время должность занимает Ахмед Кулиев.
Начался конкурс на должность главы Дербента. Об этом проинформировали в городском Собрании депутатов.
«Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дербента»
– пресс-служба мэрии Дербента
Напомним, что после действующего главы города Рустамбека Пирмагомедова, и.о. мэра Дербента стал Ахмед Кулиев.
После отставки Пирмагомедова, во властных структурах Дагестана говорили о том, что его отставка не связана с коррупционными скандалами. О нынешнем главы города известно, что он полковник полиции. Ранее Кулиев находился на должности замначальника полиции МВД РФ по Дагестану.