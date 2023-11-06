Песок и гравий на 16 млн рублей похитила группа преступников в Ингушетии

Полезные ископаемые на протяжении полугода воровали участники организованной группы в Ингушетии, о преступлении рассказали в МВД РИ.
В совершении преступления подозреваются 4 человека.
"По версии полиции, предприимчивые граждане, среди которых трое руководителей обществ с ограниченной ответственностью, с марта по октябрь 2022 года похитили почти 145 тыс кубометров песчано-гравийной смеси общей стоимостью более 16,1 млн рублей"
– полиция
Как передает "Интерфакс", в домах подозреваемых были проведены обыски. По их итогам правоохранители изъяли документы, а также компьютеры. Кроме того, были изъяты три автомашины.
Все четверо фигурантов дела помещены в изолятор.
Напомним, кража полезных ископаемых карается по статье 158 Уголовного кодекса. Кроме того, особая статья – 171-я – предусматривает наказание за такую предпринимательскую деятельность без необходимой лицензии.