Песок и гравий на 16 млн рублей похитила группа преступников в Ингушетии

Уголовное дело возбуждено в Ингушетии против группы местных жителей, которые воровали полезные ископаемые у государства. Ущерб, нанесенный ими, превысил 16 млн рублей.

Полезные ископаемые на протяжении полугода воровали участники организованной группы в Ингушетии, о преступлении рассказали в МВД РИ.

В совершении преступления подозреваются 4 человека.

"По версии полиции, предприимчивые граждане, среди которых трое руководителей обществ с ограниченной ответственностью, с марта по октябрь 2022 года похитили почти 145 тыс кубометров песчано-гравийной смеси общей стоимостью более 16,1 млн рублей"

– полиция

Как передает "Интерфакс", в домах подозреваемых были проведены обыски. По их итогам правоохранители изъяли документы, а также компьютеры. Кроме того, были изъяты три автомашины.

Все четверо фигурантов дела помещены в изолятор.

Напомним, кража полезных ископаемых карается по статье 158 Уголовного кодекса. Кроме того, особая статья – 171-я – предусматривает наказание за такую предпринимательскую деятельность без необходимой лицензии.