Казахстан повысил добычу нефти

Опубликовано: 10:26, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году Казахстан нарастил добычу нефти и газа. Нефтедобыча увеличилась почти на 8,5% по итогу января-сентября.

Нефтедобыча в Казахстане с начала года выросла на 8,4%, объявил глава Миннацэкономики Алибек Куантыров.

Из сообщения следует, что за девять месяцев этого года добыча нефти возросла на 8,4%, газа - на 6,1%, других полезных ископаемых - почти на 14%.

Выросла с начала года экономика республики, лидирующими сферами стали строительство, торговля, информационные системы.

"По итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%"

– министр

В Казахстане в последние месяцы происходит замедление инфляции, на этом фоне базовая ставка была понижена три раза подряд. Несмотря на снижение внешнего давления, высокие инфляционные ожидания сохраняются.