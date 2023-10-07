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Казахстан и Узбекистан получили газ из России

Казахстан и Узбекистан получили газ из России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Путин, Мирзиеев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан. По словам глав профильных ведомств, это событие стало знаковым для всей нефтегазовой отрасли.

Лидеры Узбекистана, Казахстана и России Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин дали запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан. С докладом перед высокими гостями выступил глава «Газпрома», а также главы энергетических ведомств Казахстана и Узбекистана.

По словам Алексея Миллера, это знаковое событие для всей отрасли. Также он выразил благодарность всем, кто работал над реализацией проекта.

«Сегодня мы даем новую жизнь системе магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр». Впервые российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме»

– Алексей Миллер

В заключение он выразил уверенность в том, что трехстороннее сотрудничество Казахстана, Узбекистана и России продолжится.

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