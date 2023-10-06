Испания увеличивает закупки российского газа

Опубликовано: 9:38, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Испания активно наращивает импорт российского газа. В этом году Россия один из трех крупнейших поставщиков СПГ в Испанию.

Российский газ остается востребованным продуктом в Испании, Россия в 2023 году входит в тройку основных поставщиков "голубого топлива", рассказал посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

"Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тысячи ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тыс)"

– посол

Он добавил, что если в 2021 году на российский газ в Испании приходилось лишь 8,9%, то сегодня - 19,7%. Испания стала крупнейшим в Европе покупателя российского СПГ, Россия занимает место в тройке главных газовых поставщиков страны.

Москву и Мадрид связывает крупный долгосрочный контракт и испанская сторона не намерена от него отказываться, поделился посол в интервью газете "Известия".