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Россия готова к строительству новых трубопроводов

Россия готова к строительству новых трубопроводов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия будет производить больше СПГ и продавать его на новые рынки. Для этого могут быть построены новые газопроводы, сообщил президент.

Российский лидер Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", рассказал, что в планах есть строительство новых трубопроводов для поставок газа на новые рынки.

"Будем увеличивать количество производимого и продаваемого количества сжиженного природного газа (СПГ), будем на другие рынки отправлять, будем строить новые трубопроводные системы туда, где наш продукт хотят видеть, где он является абсолютно конкурентноспособным и поднимает конкурентноспособность экономик тех стран, куда наши продукты поступают"

– президент

Он также напомнил, что российский газ продолжает поступать в страны Европы, поставки идут по "Турецкому потоку".

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