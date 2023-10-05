Россия готова к строительству новых трубопроводов

Россия будет производить больше СПГ и продавать его на новые рынки. Для этого могут быть построены новые газопроводы, сообщил президент.
Российский лидер Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", рассказал, что в планах есть строительство новых трубопроводов для поставок газа на новые рынки.
"Будем увеличивать количество производимого и продаваемого количества сжиженного природного газа (СПГ), будем на другие рынки отправлять, будем строить новые трубопроводные системы туда, где наш продукт хотят видеть, где он является абсолютно конкурентноспособным и поднимает конкурентноспособность экономик тех стран, куда наши продукты поступают"
– президент
Он также напомнил, что российский газ продолжает поступать в страны Европы, поставки идут по "Турецкому потоку".