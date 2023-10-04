Российский газ для Узбекистана пойдет через Казахстан в октябре

Опубликовано: 9:52, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан пока не завершил работы на трубопроводе, необходимые для начала транзита газа из России в Узбекистан. Ожидается, что газ будет пущен до конца месяца.

В Казахстане завершают ремонтные работы на трубе, по которой российский газ будет поставляться в Узбекистан, рассказали в Минэнерго республики.

"В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита"

– глава ведомства Алмасадам Саткалиев

Он уточнил, что по графику работы должны быть окончены до конца месяца, тогда сможет начаться пропуск газа. На данный момент объемы транзита уточняются. "Газпром", согласно контракту, намерен поставлять в Узбекистан около 2,8 млрд куб м газа в год.

Ранее запустить поставки "голубого топлива" из РФ в Узбекистан через Казахстан планировалось с началом октября.