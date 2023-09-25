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Узбекистан готов принимать газ из России с 1 октября

Узбекистан готов принимать газ из России с 1 октября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистан готов к приему газа от "Газпрома" через Казахстан. Поставки могут стартовать уже через неделю.

Поставки российского газа в Узбекистан могут стартовать с начала октября, следует из сообщения представителя Минэнерго республики.

"Мы готовы принимать российский газ с 1 октября. Наши газопроводы приспособлены для приема газа высокого давления"

– представитель ведомства

Как передает РИА Новости, согласно контракту "Газпром" планирует поставлять в Узбекистан ежегодно порядка 2,8 млрд кубов газа. Поставки будут идти транзитом через территорию Казахстана, где также подготовили трубопроводы для начала транзита с октября.

Газ из России в Узбекистан пойдет через Казахстан в октябре

Газ из России в Узбекистан пойдет через Казахстан в октябре

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