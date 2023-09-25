Узбекистан готов принимать газ из России с 1 октября

Узбекистан готов к приему газа от "Газпрома" через Казахстан. Поставки могут стартовать уже через неделю.
Поставки российского газа в Узбекистан могут стартовать с начала октября, следует из сообщения представителя Минэнерго республики.
"Мы готовы принимать российский газ с 1 октября. Наши газопроводы приспособлены для приема газа высокого давления"
– представитель ведомства
Как передает РИА Новости, согласно контракту "Газпром" планирует поставлять в Узбекистан ежегодно порядка 2,8 млрд кубов газа. Поставки будут идти транзитом через территорию Казахстана, где также подготовили трубопроводы для начала транзита с октября.