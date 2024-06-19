Тбилиси всю ночь праздновал победу футбольной сборной Грузии

Празднования победы сборной Грузии в футбольном матче над Португалией в групповом турнире Евро-2024 и выход команды в 1/8 финала чемпионата Европы продолжались в Тбилиси всю ночь, футбол объединил всех жителей грузинской столицы.

Минувшей ночью жители Тбилиси вышли на улицы с флагами Грузии, чтобы отпраздновать победу своих футболистов над сборной Португалии в групповом турнире Евро-2024.

Под крики "Грузия вперед!" горожане буквально перекрыли центральные проспекты и улицы столицы, весь город встал в огромной пробке – впрочем, водители не обижались, а поддерживали болельщиков, сигналя и размахивая флагами страны, передает Sputnik Грузия.

Матч закончился около часа ночи по времени Тбилиси (0:00 мск), однако два часа спустя после этого празднование было в разгаре: победа превратилась в настоящие народные гуляния.

Сборная Грузии впервые играет на столь представительном международном турнире. На то, чтобы собраться с силами к следующему поединку, у нее всего несколько дней: уже 30 июня команда встретится в плей-офф 1/8 финала со сборной Испании.