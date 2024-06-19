Житель Ставрополья осужден за попытку устранить брата

На Ставрополье осудили местного жителя, он пытался убить своего брата после ссоры. Мужчину посадили на 7 лет.

Житель Нефтекумского района проведет семь лет за решеткой, он пытался убить своего брата, пишет пресс-служба ставропольской прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что в ноябре 2022 года мужчина поссорился с братом. Позже он выстрелил в него 11 раз и скрылся с места преступления.

Получивший ранения брат выжил благодаря усилиям медиков. Отмечается, что стрелявшего признали виновным и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.