Вестник Кавказа

Житель Ставрополья осужден за попытку устранить брата

Житель Ставрополья осужден за попытку устранить брата
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье осудили местного жителя, он пытался убить своего брата после ссоры. Мужчину посадили на 7 лет.

Житель Нефтекумского района проведет семь лет за решеткой, он пытался убить своего брата, пишет пресс-служба ставропольской прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что в ноябре 2022 года мужчина поссорился с братом. Позже он выстрелил в него 11 раз и скрылся с места преступления.

Получивший ранения брат выжил благодаря усилиям медиков. Отмечается, что стрелявшего признали виновным и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1790 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Завершено обновление канатной дороги Пятигорска

Завершено обновление канатной дороги Пятигорска

На Ставрополье начался сбор черешни

На Ставрополье начался сбор черешни

Туристы на 20% чаще выбирают отдых на Ставрополье

Туристы на 20% чаще выбирают отдых на Ставрополье

Новые почтовые марки посвятят 250-летию Ставрополя

Новые почтовые марки посвятят 250-летию Ставрополя

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы