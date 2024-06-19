Главу района задержали за ненормативную лексику в Дагестане

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана арестовали за ненормативную лексику в присутствии прохожих. Инцидент произошел в этот понедельник.

Уволенный на днях глава Сергокалинского района Дагестана был арестован за ругань с использованием ненормативной лексики. Об этом сказано в постановлении Ленинского районного суда Махачкалы.

Согласно сообщению, вечером 24 июня Магомед Омаров вышел из транспортного средства рядом с проезжей частью и стал выражаться нецензурной бранью в присутствии прохожих, чем нарушил общественный порядок.

Накануне его арестовали по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, согласно предварительным данным, один из сыновей Омарова принимал участие в террористических атаках, произошедших в двух городах Дагестана 23 июня.