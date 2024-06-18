Вестник Кавказа

Отец боевиков из Дагестана арестован

Отец боевиков из Дагестана арестован
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Махачкале арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана. Его сын был одним из исполнителей теракта 23 июня в Махачкале и Дербенте.

Задержанный после терактов в Дагестане глава Сергокалинского района Магомед Омаров арестован на 10 суток за мелкое хулиганство, заявила глава пресс-службы Верховного суда РД Зарема Мамаева.

Она заявила, что Омарова признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Виновным бывшего чиновника признал Ленинский районный суд Махачкалы.

Стоит добавить, что, по предварительным данным, один из его сыновей Осман участвовал в террористических налетах, которые произошли в Дербенте и Махачкале 23 июня.

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