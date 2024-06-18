Погибших в терактах в Дагестане наградят орденом Мужества посмертно

Руководитель Дагестана Сергей Меликов объявил о вручении ордена Мужества сотрудникам полиции и протоирею Николаю, чьи жизни унесла недавняя трагедия.

Отец Николай Котельников, которого убили боевики в Дербенте, будет посмертно представлен к ордену Мужества. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов во время сессии Народного собрания республики.

"Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая, который являлся духовником не только для православных, но и для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана"

– Сергей Меликов

Он дополнил свою речь тем, что орденом Мужества будут награждены и сотрудники внутренних дел, которые отдали свою жизнь в ходе террористического акта.

Орден Мужества Президент РФ вручает тем, кто проявил особую отвагу и мужество при охране общественного порядка, борьбе с преступными действиями иных лиц, а также за бесстрашные поступки, включающие в себя опасность для жизни.

Напомним, что в результате действий вооруженных боевиков погиб 21 человек, из них 16 - сотрудники полиции.

С 24 по 26 июня в Дагестане объявлен траур.