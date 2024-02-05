Пенсии работающих пенсионеров станут больше

Сегодня на своем пленарном заседании депутаты Государственной думы РФ одобрили во втором чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам – он вступит в силу с 2025 года.

Пенсии тех россиян, кто по возрасту вышел на заслуженный отдых, но продолжает работать, с нового 2025 года станут больше – депутаты Госдумы сегодня на своем пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, возобновляющий этот механизм.

Документ был внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, его поддержали правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов, передает РИА Новости.

Со следующего повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: с 1 февраля 2025 года и ежегодно - по уровню фактической инфляции, а с 1 апреля россиян ждет индексация индивидуального пенсионного коэффициента, оно затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Любопытно, что согласно документу рассчитываться процент индексации пенсии будет не от "замороженной" суммы пенсионного обеспечения, которую они получают сейчас, а от максимальной, которую они бы получали, не работая.

Напомним, индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. При этом власти заверили, что вернут работающим пенсионерам все недоплаченные деньги сразу после их увольнения с работы.