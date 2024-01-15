Азербайджан проиндексировал и увеличил пенсии на 11,2%

Глава Азербайджанской Республики подписал распоряжение, согласно которому все виды пенсионных выплат были проиндексированы и увеличены на 11,2%.

Пенсионеры Азербайджана с февраля будут получать повышенную пенсию.

Сегодня глава республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации и увеличении пенсионных выплат на 11,2%. Информацию об этом распространило министерство труда и соцзащиты населения АР.

Уточняется, что увеличение и индексация также коснулись пенсий, которые включали в себя надбавки за выслугу лет и матпомощь от января 2023 года.

По данным ведомства какие-либо документы подавать не нужно, увеличение выплат происходит автоматически через электронную систему.

Дополнительную выплату за январь пенсионеры получат уже в феврале.

Всего пенсионные выплаты были увеличены для 1,1 млн граждан. Власти планируют потратить в течение года около 630 млн манатов, то есть более $370 млн.

Таким образом, пенсии будут превышать на 8,8% средний уровень инфляции.