Вестник Кавказа

Азербайджан проиндексировал и увеличил пенсии на 11,2%

Азербайджан проиндексировал и увеличил пенсии на 11,2%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Азербайджанской Республики подписал распоряжение, согласно которому все виды пенсионных выплат были проиндексированы и увеличены на 11,2%.

Пенсионеры Азербайджана с февраля будут получать повышенную пенсию.

Сегодня глава республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации и увеличении  пенсионных выплат на 11,2%. Информацию об этом распространило министерство труда и соцзащиты населения АР. 

Уточняется, что увеличение и индексация также коснулись пенсий, которые включали в себя надбавки за выслугу лет и матпомощь от января 2023 года. 

По данным ведомства какие-либо документы подавать не нужно, увеличение выплат происходит автоматически через электронную систему. 

Дополнительную выплату за январь пенсионеры получат уже в феврале. 

Всего пенсионные выплаты были увеличены для 1,1 млн граждан. Власти планируют потратить в течение года около 630 млн манатов, то есть более $370 млн. 

Таким образом, пенсии будут превышать на 8,8% средний  уровень инфляции.

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