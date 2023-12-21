В Азербайджане вырастут пенсии на 11%

Власти Азербайджана проиндексируют пенсии населению. Ожидается, что пенсионные выплаты увеличатся на 11%.

Правительство Азербайджанской Республики намерено реализовать проект по индексации пенсий населению. Об этом сообщил депутат парламента республики по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он рассказал, что для начала власти проанализируют процент увеличения заработной платы в прошлом году. От этих показателей будет зависеть пенсионная индексация.

"Более точная цифра будет объявлена Государственным комитетом статистики в начале февраля. Учитывая то, что основным критерием индексации пенсий является процент роста среднемесячной заработной платы в предыдущие годы, процент увеличения средней ежемесячной заработной платы в 2023 году будет объявлен в феврале этого года. В соответствии с ним также состоится официальная индексация пенсий. Увеличение размера пенсии всех граждан, получающих трудовую пенсию, будет зафиксировано примерно на 11 процентов"

- Вугар Байрамов

По словам депутата в прошлые годы повешение пенсий не коснулось около 100 тыс граждан. Сейчас единая система индексации позволяет увеличить трудовые пенсионные выплаты сразу всему населению.

Также было отмечено, что увеличился показатель среднемесячной зарплаты за первые девять месяцев прошлого года.

В среднем выплаты увеличились на 11%. Эта цифра будет использоваться при индексации пенсии.