В Азербайджане выросли пенсии

В 2023 пенсионные выплаты в Азербайджане выросли пенсионные выплаты. В среднем рост составил 17%.

Председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов заявил о том, что в республике в минувшем году выросли пенсионные выплаты.

Так, из бюджета на эти цели было выделено пять миллиардов 726 миллионов манатов, что на 16% больше показателей 2022 года.

По его словам, среднемесячный размер пенсий увеличился на 17% и достиг 436 манатов, а среднемесячный размер пенсий по возрасту, также увеличившись на 17%, составил 467 манатов.