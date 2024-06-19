Прокуратура Абхазии настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке

Прокуратура Гагрского района Абхазии настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, в которой погиб один и пострадали трое человек, решать вопрос об изменении меры пресечения будет суд.

Обвинение потребовало арестовать задержанных подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с Россией, сообщили в прокуратуре Гагрского района республики.

"Двадцать седьмого июня в три часа дня заканчивается законный срок содержания под стражей первых задержанных подозреваемых в перестрелке на границе по реке Псоу. До этого суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения. Прокуратура настаивает на их аресте"

- прокуратура Гагрского района Абхазии

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", убийство человека на КПП Псоу 23 июня на границе России и Абхазии произошло из-за имущественного конфликта. автомобиль с братьями Камлия ехал из Сухума, его преследовала другая машина, в салоне которой были шестеро. Когда оба автомобиля достигли границы, из второй машины был открыт огонь по братьям. Один из них начал ответную стрельбу. В ходе перестрелки Даур Камлия был ранен. Кроме того, ранения получили еще два человека, которые случайно оказались на линии огня. Убит был случайный прохожий.

Троим подозреваемым удалось скрыться, они воспользовались другой машиной. Еще трое их товарищей задержаны. Задержан и второй брат Камлия: он сбежал через границу на территорию России, однако его поймали в Адлере, рассказал глава абхазского МВД Роберт Киут.