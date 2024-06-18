Стрельба на границе с Абхазией: в милиции назвали причину

Абхазские правоохранители выяснили причины, вызвавшие перестрелку на границе с Россией. По словам главы МВД, граждане Абхазии открыли стрельбу из-за имущественного конфликта.

Вызвавшее широкий резонанс убийство человека на КПП Псоу 23 июня, на границе России и Абхазии, произошло из-за имущественного конфликта. Подробности рассказал глава абхазского МВД Роберт Киут.

По его словам, автомобиль с братьями Камлия ехал из Сухума, его преследовала другая машина, в салоне которой были шестеро.

Когда оба автомобиля достигли границы, из второй машины был открыт огонь по братьям. Один из них начал ответную стрельбу. В ходе перестрелки Даур Камлия был ранен. Кроме того, ранения получили еще два человека, которые случайно оказались на линии огня. Убит был случайный прохожий.

Троим подозреваемым удалось скрыться, они воспользовались другой машиной. Еще трое их товарищей задержаны. Задержан и второй брат Камлия: он сбежал через границу на территорию России, однако его поймали в Адлере.

Киут также признал, что милиция не работает на пункте пропуска Псоу на постоянной основе, правоохранители приезжают туда только по вызову.

Кроме того, глава МВД охарактеризовал ЧП как "ужасающее событие", он подчеркнул, что такого просто не должно было случиться. Он заверил, что ведутся интенсивные поиски тех подозреваемых, что еще находятся на свободе.