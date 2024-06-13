Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи увеличил время досмотра пассажиров

Люди в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В международном аэропорту Сочи увеличили время прохождения предполетного досмотра – это вызвано техническими неисправностями, требующими больше времени на обязательную для пассажиров процедуру.

В международном аэропорту Сочи увеличили время прохождения предполетного досмотра, сообщает пресс-служба воздушной гавани города-курорта.

Данная мера связана с временными техническими неисправностями. Пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее, чем за 3-4 часа до вылета, передает "АиФ-Юг".

В пресс-служба аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, неделю назад "Вестник Кавказа" писал о том, что международный аэропорт курортного Сочи собрал толпы пассажиров, которые не могут вылететь в нужных направлениях из-за массовых задержек авиарейсов сразу ряда авиакомпаний в Москву, Анталью, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск, Киров и другие города.

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