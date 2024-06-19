Еще один глава района покинул свой пост в Дагестане

В Дагестане объявил об уходе с поста глава Чародинского района. Причины такого решения пока не сообщаются.
В Дагестане ушел с занимаемой должности глава Чародинского района. Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации района.
Причины такого решения на данный момент неизвестны.
"Глава Чародинского района Мухидин Абдулвагабович Магомедов принял решение о досрочном сложении полномочий по собственному желанию"
– пресс-служба администрации
Временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Гусен Арабиев.