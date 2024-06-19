Вестник Кавказа

Еще один глава района покинул свой пост в Дагестане

Мухидин Магомедов
© Фото: пресс-служба администрации Чародинского района Дагестана
В Дагестане объявил об уходе с поста глава Чародинского района. Причины такого решения пока не сообщаются.

В Дагестане ушел с занимаемой должности глава Чародинского района. Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации района.

Причины такого решения на данный момент неизвестны.

"Глава Чародинского района Мухидин Абдулвагабович Магомедов принял решение о досрочном сложении полномочий по собственному желанию"

– пресс-служба администрации

Временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Гусен Арабиев.

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