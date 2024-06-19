Раненых в Дагестане полицейских перевели в медсанчасть 

Полицейские пострадавшие в результате атаки боевиков в Дагестане в минувшее воскресенье уже идут на поправку. Об этом проинформировал омбудсмен региона.

Десять полицейских, поставлявших от рук боевиков в Махачкале и Дербенте, перевели в медсанчасть МВД по Дагестану. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. По словам медиков, правоохранители уже идут на поправку.

«Как рассказали начальник медико-санитарной части МВД РФ по Республике Дагестан Магомед Магомедов и начальник хирургического отделения Амир-Али Магомедов, на сегодняшний день здесь находятся 10 человек, из них 9 человек в отделении хирургии и человек в неврологии. Состояние пациентов стабильное, все они идут на поправку»

– омбудсмен региона Запир Алхасов

Ранее сообщалось, что в результате атаки террористов на храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте пострадали 26 человек и 21 погибли.