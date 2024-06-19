Авария оставила без воды центр донского Красного Сулина

Авария на водоводе привела к тому, что без питьевой воды сегодня остался центр города Красный Сулин в Ростовской области, сейчас воду его жителям привозят грузовики-водовозы, а устранить аварию коммунальщики обещают к концу рабочего дня.

Жители центра крупного донского города Красный Сулин с населением более 35 тыс человек сегодня остались без воды из-за порыва водовода, написал в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"Красный Сулин. В связи с порывом водовода по адресу: ул. Победы, 13 ограничена подача холодного водоснабжения в центральную часть города"

- Сергей Сизиков

Ситуацию усложняет и то, что по области установилась довольно жаркая погода – синоптики прогнозируют, что воздух в регионе прогреется до 27 градусов, при этом дождей они не обещают.

Устранить аварию коммунальщики намерены к концу рабочего дня - до 17:00 мск, а пока питьевую воду жителям подвозят цистерны-водовозки.