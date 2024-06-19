Спасатели ликвидируют последствия ливней в Махачкале

Бригады коммунальной службы убирают подтопления в столице Дагестана. Из-за сильных дождей сегодня Махачкала оказалась под водой.
Мэрия Махачкалы сообщила, что спасатели ликвидируют подтопления, которые образовались в результате обрушившихся на город ливней.
В администрации заявили, что к работе привлечены 20 бригад коммунальной службы. Они очищают решетки ливнеприемников, исправляют систему канализации.
Власти города добавили, что, несмотря на исправную работу ливневой канализации в Махачкале, она не успевает пропускать воду из-за осадков.
Напомним, Махачкала сегодня оказалась под водой в результате сильных дождей. Местные жители жалуются, что образующиеся реки впадают в канализационные стоки.