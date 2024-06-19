Вестник Кавказа

Спасатели ликвидируют последствия ливней в Махачкале

Спасатели ликвидируют последствия ливней в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бригады коммунальной службы убирают подтопления в столице Дагестана. Из-за сильных дождей сегодня Махачкала оказалась под водой.

Мэрия Махачкалы сообщила, что спасатели ликвидируют подтопления, которые образовались в результате обрушившихся на город ливней.

В администрации заявили, что к работе привлечены 20 бригад коммунальной службы. Они очищают решетки ливнеприемников, исправляют систему канализации.

Власти города добавили, что, несмотря на исправную работу ливневой канализации в Махачкале, она не успевает пропускать воду из-за осадков.

Напомним, Махачкала сегодня оказалась под водой в результате сильных дождей. Местные жители жалуются, что образующиеся реки впадают в канализационные стоки.

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