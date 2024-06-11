Теракты не испугали туристов в Дагестане

Турпоток в Дагестан остается стабильным, отмен туров практически нет. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Туристов не испугали ЧП в Дагестане, констатируют эксперты Российского союза туриндустрии, по данным которых на среду, 26 июня, аннуляции туров в Дагестан практически не фиксируются. Также согласно статистике, уровень бронирований снизился на 5-10%.

"После атаки террористов на синагогу, православную церковь и пункт ДПС в Дагестане аннуляции туров единичны, а спад объемов бронирования не превышает 5-10%"

– пресс-служба РСТ.

Также отметается, что постепенно нормализуются нормы продаж. В частности, в среду, 26 июня отмен туров зафиксировано не было.

Напомним, что в минувшее воскресенье. Группа террористов напала на культовые учреждение в Дербенте и Махачкале. В результате погиб 21 человек, среди жертв трагедии как правоохранители, так гражданское население.