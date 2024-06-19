Глава МВД России и президент Узбекистана обсудили вопрос мигрантов

Встреча главы МВД России Владимира Колокольцева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоялась в Ташкенте – российский министр поднял на переговорах вопросы, связанные с темой миграции.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе поездки в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. О переговорах рассказали в МВД РФ.

В ходе беседы Колокольцев заявил о насущной потребности поднять ведущуюся в сфере миграции сторонами работу на качественно новый уровень, чего требует в первую очередь обеспечение безопасности граждан РФ и РУз.

Глава МВД назвал основные условия, которые требуются для интеграции мигранта, – по словам министра, это прежде всего владением языком, информированность о культуре и законах страны, куда он приехал. Кроме того, мигрант должен обладать востребованной квалификацией. Все это позволит избежать вовлечения иностранца в преступления. А узаконенное, без каких-либо нарушений пребывание в другой стране даст гражданам Узбекистана возможность не попасть в "теневой сектор", что важно для них самих.

"Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации"

– МВД

Колокольцев обратил внимание на то, что ситуацией в сфере миграции пользуются в деструктивных целях те, кто занимается экстремистской и террористической деятельностью, а также ряд спецслужб недружественных стран.

Министр также рассказал о заинтересованности РФ в присоединении Узбекистана к Соглашению о взаимной правовой помощи, которое было подписано в 2020 году. Документ делает возможным взаимный обмен информацией о гражданах. В том числе сторона, принимающая мигрантов, могла бы узнавать, не был ли судим тот или иной человек. Такая мера позволила бы значительно повысить уровень безопасности.