Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана отправится в Грузию в четверг

Джейхун Байрамов
© Фото: страница МИД Азербайджана в социальных сетях
Глава азербайджанского МИД приедет завтра в Грузию. В рамках поездки он проведет переговоры с местным коллегой и другими официальными лицами соседней республики Южного Кавказа.

В четверг, 27 июня, в Грузию приедет глава МИД Азербайджана. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе визита Джейхун Байрамов пообщается с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили. У него также запланированы переговоры с премьером Ираклием Кобахидзе и председателем парламента республики Шалвой Папуашвили.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства поговорит с ними о взаимодействии между Баку и Тбилиси, а также затронет ряд региональных проблем.

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