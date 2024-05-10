Вестник Кавказа

В Грузии приветствовали начало делимитации азербайджано-армянской границы

В Грузии приветствовали начало делимитации азербайджано-армянской границы
© Фото: сайт правительства Грузии
Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном станет основой для будущего мира между странами и на всем Южном Кавказе. В Грузии приветствуют продвижение мирного процесса.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поприветствовал начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и отметил важное значение этого процесса.

"Это дает основу для окончательного подписания мирного соглашения между двумя странами. Грузия готова внести вклад в стабильность и мир в регионе"

– Кобахидзе

О перспективах мира на Южном Кавказе грузинский премьер говорил в Турции на совместном брифинге с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер отметил, что мирный договор между Баку и Ереваном станет исторической возможностью для региона.

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