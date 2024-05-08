Грузия обвинила ЕС в попытке свержения власти

Грузинское руководство сделало открытое заявление о попытке свержения власти, совершаемой дипломатами стран ЕС на акциях против закона об иноагентах. С обвинением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Участие представителей правительств стран-участниц ЕС в протестах против закона об иноагентах в Грузии представляет собой не что иное, как попытку свержения власти, сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По словам политика, едва ли можно было ожидать от глав МИД стран ЕС такого поступка, как обращение к решительной молодежи, настраиваемой против правительства оппозиционерами-радикалами.

"Тем более содействовать попытке свержения демократически избранного правительства из-за того, что тебе не нравится принятое им законодательство"

– Папуашвили

По словам спикера, против закона об иноагентах выступают лица, которые подпадут под его действие, и их протест часто радикализуется и оборачивается насилием.

Участие иностранцев в этом процессе фактически нивелирует суверенитет Грузии и основы дипломатии, при этом якобы исходя из приоритета "демократии и прав человека", отметил политик. Папуашвили пояснил, что появление европейских дипломатов на протестах в лучшем случае фарисейство, в худшем же – попытка "опрокинуть" Грузию, передает ТАСС.

Главы МИД Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии прилетели в Тбилиси накануне утром. Днем они проводили встречи, а вечером вместе со студентами прошли в составе шествия, после чего выступили на митинге у здания парламента на проспекте Руставели. С трибуны дипломаты заявили, что хотели бы видеть Грузию в составе ЕС.

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Законопроект об иностранных агентах официально называется "Закон о прозрачности иностранного влияния". Он был принят в окончательном чтении 14 мая.

Если документ вступит в силу, то НПО и СМИ, финансирование которых хотя бы на 20% поступает из-за границы, будут занесены в особый реестр. Члены списка обязаны будут подавать ежегодно декларацию, никаких других требований перед ними не ставится. Нарушителей положений закона ждет штраф.