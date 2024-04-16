Вестник Кавказа

Иран реализует ядерную программу в согласии с МАГАТЭ

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Иранская ядерная программа полностью контролируется МАГАТЭ. Программа находится в международном правовом поле.

Представитель Тегерана заявил о том, что ядерная программа страны реализуется под контролем МАГАТЭ.

«Иран выполняет свою ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, Договора о нераспространении ядерного оружия и своих собственных национальных программ»

– Али Багери

Далее он подчеркнул, что ядерная программа страны находится в международном правовом поле. Также Багери подчеркнул, что ядерные объекты посещают представители МАГАТЭ.

Отметим, что ядерная программа Ирана вызывает беспокойство у соседних стран, таких как Израиль и Саудовская Аравия, которые опасаются усиления иранской военной мощи.

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