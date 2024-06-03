Вестник Кавказа

Азербайджанских космонавтов стало больше 

Азербайджанских космонавтов стало больше 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уроженец Азербайджана, проживающий в Турции, полетел в космос. Космический аппарат стартовал с американского космодрома.

Турецкий космонавт азербайджанского происхождения совершил полет в космос. Космический аппарат с Тувой Джихангиром Атасевером на борту вылетел с американского космодрома.

Известно, что на его форме присутствовали флаги Азербайджана и Турции.

"В ходе миссии со мной будет флаг Турции, который передал мне в апреле Президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках фестиваля TEKNOFEST. Я возьму также с собой флаг Азербайджана - Родины моей матери. Оба флага будут красоваться на моей груди"

 – Тува Джихангир Атасевер

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