Азербайджанских космонавтов стало больше 

Уроженец Азербайджана, проживающий в Турции, полетел в космос. Космический аппарат стартовал с американского космодрома.
Турецкий космонавт азербайджанского происхождения совершил полет в космос. Космический аппарат с Тувой Джихангиром Атасевером на борту вылетел с американского космодрома.
Известно, что на его форме присутствовали флаги Азербайджана и Турции.
"В ходе миссии со мной будет флаг Турции, который передал мне в апреле Президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках фестиваля TEKNOFEST. Я возьму также с собой флаг Азербайджана - Родины моей матери. Оба флага будут красоваться на моей груди"
– Тува Джихангир Атасевер