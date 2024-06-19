Вестник Кавказа

Помощник Блинкена приедет в Баку

Помощник Блинкена приедет в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджан приедет помощник госсекретаря США. Он проведет встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками.

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершит визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба Госдепа.

В ведомстве заявили, что у О'Брайена в Баку запланированы переговоры с высокопоставленными правительственными чиновниками.

Помимо этого, он отметит прогресс в американо-азербайджанских отношениях, а также подчеркнет поддержку США в подписании мирного договора между Баку и Ереваном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1270 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку предложил Вашингтону ликвидировать Минскую группу ОБСЕ

Баку предложил Вашингтону ликвидировать Минскую группу ОБСЕ

Сейчас самое время для мирного договора между Азербайджаном и Арменией – США

Сейчас самое время для мирного договора между Азербайджаном и Арменией – США

Президент США обратился с посланием к участникам Бакинской энергетической недели

Президент США обратился с посланием к участникам Бакинской энергетической недели

Мир между Азербайджаном и Арменией возможен – Госдеп

Мир между Азербайджаном и Арменией возможен – Госдеп

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы