Помощник Блинкена приедет в Баку

В Азербайджан приедет помощник госсекретаря США. Он проведет встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками.
Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершит визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба Госдепа.
В ведомстве заявили, что у О'Брайена в Баку запланированы переговоры с высокопоставленными правительственными чиновниками.
Помимо этого, он отметит прогресс в американо-азербайджанских отношениях, а также подчеркнет поддержку США в подписании мирного договора между Баку и Ереваном.