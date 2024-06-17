Землетрясение в Грузии сегодня: Рачу тряхнуло на 3,6

Подземные толчки произошли сегодня на северо-западе Грузии. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение вскоре после семи часов утра по местному времени в Раче.

Небольшое землетрясение случилось сегодня в Грузии, сообщение опубликовано на сайте центра сейсмомониторинга страны.

Месторасположение эпицентра – Рача. Он пришелся на точку неподалеку от села Баджихеви, расстояние от которой до города Они составляет порядка 6 км.

Магнитуда достигла 3,6. Глубина залегания очага – 5 км.

Информации о раненых и погибших, а также о возможном материальном ущербе нет.

Напомним, Рача – это историческая область в горах в северо-западной части Грузии, на территории нынешнего региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Именно в Раче (а также в Имерети) в 1991 году произошло самое сильное землетрясение в истории Грузии – магнитудой 7. Его жертвами стали около 200 человек.