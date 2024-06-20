Ставрополье получит дополнительные средства на развитие

Согласно поправкам в бюджет Ставрополья на этот год, объем финансирования региона увеличится на 10 млрд рублей.
«Законопроектом предлагается увеличить основные параметры бюджета края на 10 миллиардов рублей. <> Несмотря на то, что дефицит краевого бюджета в абсолютном выражении увеличивается до 31,4 миллиарда рублей, у нас есть остатки средств на счете краевого бюджета по состоянию на 1 января текущего года, то есть это не приведет к увеличению заимствований краевого бюджета»
– министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко.
Отметим, что увеличение финансирования государственных программ может способствовать развитию инфраструктуры региона. Значительные вложения в жилищное строительство, дорожное хозяйство, образование и здравоохранение улучшат качество жизни жителей.
Также увеличение финансирования позволит решать актуальные социальные проблемы. Больше средств будет выделено на социальную поддержку малоимущих граждан, развитие медицинских учреждений и образовательных программ.