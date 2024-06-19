В Туркестанской области рассказали о состоянии отравившихся детей

В Туркестанской области Казахстана произошло чуть не ставшее трагедией событие – в больнице оказалось 34 ребенка в результате пищевого отравления в дошкольном воспитательном учреждении. Об их самочувствии рассказала администрация региона.

Более 30 детей попали в больницу вследствие отравления в негосударственном детском саду в Туркестанской области Казахстана.

Два дня назад детсадовцы после утреннего приема пищи ощутили ухудшение самочувствия. Воспитатели вызвали медицинских работников и пытались сами оказать первую помощь, однако детям потребовалась госпитализация.

После экспертами была проведена проверка. На анализ пошли продукты, которые дети употребляли в тот день – каша и молоко. Результаты еще неизвестны.

Сейчас администрация Туркестанской области заявляет, что большинство воспитанников детского сада уже покинули стены больницы и находятся дома в комфорте.

"Детей вернули домой. Они находятся под амбулаторным наблюдением в своих домах. Трое получают лечение в инфекционном отделении. На сегодняшний день состояние детей стабильное. Изучаются пути передачи, источники. Эпидемиологические мероприятия продолжаются. По итогам лабораторного результата предоставляется дополнительная информация"

- Администрация Туркестанской области

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело районным отделом полиции.